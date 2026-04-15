Дэвид Култхард: «Я выступал в исключительно опасную эпоху»
Дэвид Култхард заявил, что современные гонщики Формулы 1 потеряли страсть и жажду победы по сравнению с поколением прошлых лет.
Иннокентий Петров
15.04.2026, 15:21·2 мин
Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард выразил мнение, что современное поколение гонщиков отличается от своих предшественников отсутствием прежней страсти к победам.

По словам Култхарда, в его время спортсмены выходили на трассу независимо от погодных условий. Он отмечает: «Гонщики моего поколения выступали в любую погоду. Ничего не было видно, но мы продолжали атаковать, пока где-нибудь не вылетали. Сегодня мир стал настолько другим, что гонки не стартуют из-за того, что слишком мокро».

Култхард также подчеркнул, что ему довелось выступать в период, когда автоспорт был особенно опасен для жизни. Он напомнил, что его собственный шанс попасть в Формулу 1 появился после трагической гибели ведущего гонщика того времени. По его словам, гонщики прошлого поколения прекрасно осознавали риски, связанные с авариями, и ценили возможность бороться за победу.

Экс-пилот считает, что у современных спортсменов отсутствует та же страсть и целеустремлённость, которая отличала гонщиков прошлых лет. «Сейчас каждый словно бы думает, что его время выиграть титул ещё наступит. У нас не было никакой гарантии, что твоё время наступит», — добавил он.

Култхард обратил внимание и на изменения в коммуникации между гонщиками. По его наблюдениям, современные пилоты часто дружат, путешествуют вместе и демонстрируют свои автомобили в социальных сетях. Он отметил: «Отчасти это может быть связано с тем, что социальные сети не дают им возможности скрывать свою частную жизнь, поскольку кто-то всегда стоит рядом с камерой мобильного телефона».

Дэвид Култхард (30)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
