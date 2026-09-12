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Култхард: выступление Кими в Монце — среди лучших

Дэвид Култхард назвал победу Кими Антонелли в Гран-при Италии в Монце лучшим выступлением в карьере гонщика, сравнив его стиль с Сеной, Шумахером и Ферстаппеном.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.09.2026, 11:23·1 мин
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Фото: F1news.ru

В подкасте Up To Speed Дэвид Култхард оценил победу Кими Антонелли в Монце. По мнению шотландца, выступление молодого гонщика соответствовало уровню лучших чемпионов.

Дэвид Култхард: «Я не хочу, чтобы меня воспринимали как человека, возводящего 20-летнего гонщика, одержавшего всего семь побед, в один ряд с Хэмилтоном, Ферстаппеном, Сенной, Шумахером, но выступление Кими в Монце не уступает лучшим.

Он идеально располагал машину на трассе, избегал проблем и контактов. Просто представьте, что на нём другой шлем. Он действовал как Макс, как Шумахер, как Сенна – все привыкли, что это они пилотируют именно так.

Всё однажды происходит в первый раз. Но Кими уже сейчас на пике формы. Это лучший Гран При в его карьере. Это лучшая победа в его карьере. И это говорит нам о том, на что он способен. Мы знали, что он победитель. Теперь мы знаем, что он отличный гонщик».

Источник

Дэвид Култхард (47)Андреа Кими Антонелли (299)

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