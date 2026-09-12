Култхард: выступление Кими в Монце — среди лучших

В подкасте Up To Speed Дэвид Култхард оценил победу Кими Антонелли в Монце. По мнению шотландца, выступление молодого гонщика соответствовало уровню лучших чемпионов.

Дэвид Култхард: «Я не хочу, чтобы меня воспринимали как человека, возводящего 20-летнего гонщика, одержавшего всего семь побед, в один ряд с Хэмилтоном, Ферстаппеном, Сенной, Шумахером, но выступление Кими в Монце не уступает лучшим.

Он идеально располагал машину на трассе, избегал проблем и контактов. Просто представьте, что на нём другой шлем. Он действовал как Макс, как Шумахер, как Сенна – все привыкли, что это они пилотируют именно так.

Всё однажды происходит в первый раз. Но Кими уже сейчас на пике формы. Это лучший Гран При в его карьере. Это лучшая победа в его карьере. И это говорит нам о том, на что он способен. Мы знали, что он победитель. Теперь мы знаем, что он отличный гонщик».