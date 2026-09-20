Култхард: Робин Райкконен оставляет хорошее впечатление

Дэвид Култхард сопоставил первые шаги в автоспорте Робина Райкконена, сына чемпиона мира 2007 года, с началом карьеры Макса Ферстаппена. Подготовкой голландца к будущим достижениям также занимался его отец Йос Ферстаппен.

Перед Гран При Испании официально стало известно, что 11-летний Робин вошёл в молодёжную программу McLaren. В подкасте Up to Speed Култхард отметил, что высокие результаты в картинге не всегда гарантируют успехи в младших формулах.

«Робин великолепно выступает в картинге, и семья его всячески поддерживает, – рассуждал бывший гонщик Формулы 1, который в своё время, более 20 лет назад, был напарником Райкконена-старшего в McLaren. – Они переехали из Швейцарии в Италию, чтобы жить рядом с картодромом, и он может тренироваться хоть каждый день.

Кими делает то же самое, что Йос делал с Максом: следует сценарию, идеальному для юного гонщика. Впрочем, хочу кое-что напомнить: порой даже лучшим картингистам не удаётся добиться успехов в гонках на одноместных машинах, ведь у них иная динамика поведения на трассе.

У карта рамное шасси, нет подвески, нет дифференциала. А когда вы садитесь за руль машины «формульного» класса, у неё уже есть подвеска, есть дифференциал, она генерирует прижимную силу.

Юный Робин выигрывает гонки в картинге и производит очень приятное впечатление, хотя бывают дети, в которых уже в этом возрасте чувствуется некоторая самонадеянность. За время путешествий по всему миру я видел всякое, но родители Робина очень реально оценивают ситуацию. Значит, и он будет реалистом.

Но он пока ещё мальчишка – посмотрим, как Робин будет меняться, когда повзрослеет. Изменения начинаются с наступлением переходного возраста. По мере возмужания дети меняются – именно тогда становится понятно, сохраняют ли они целеустремлённость, решительный настрой, продолжают ли демонстрировать талант и умение справляться с неудачами, которых в автоспорте больше, чем успехов.

Например, Льюис Хэмилтон, самый успешный гонщик Формулы 1, провёл почти 400 Гран При, выиграв из них только сто с чем-то. Так что болезненных переживаний хватает».