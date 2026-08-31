Култхард о различиях в подходах Мекиса и Хорнера: «По сравнению с Хорнером у Мекиса другие методы»

Дэвид Култхард стал первым гонщиком, с которым более двадцати лет назад Red Bull заключила контракт. Это произошло после дебюта в чемпионате мира команды, созданной на базе Jaguar Racing. В 2006-м шотландец первым принёс Red Bull Racing подиум — это случилось в Монако.

Култхард давно завершил карьеру в автоспорте, однако сохраняет тесные отношения с командой из Милтон-Кинса и продолжает быть её официальным послом. В интервью RacingNews365 он рассказал о ситуации в Red Bull Racing на новом этапе истории команды, когда её руководство практически полностью обновилось. Перестановки продолжатся и в ближайшие годы: ранее стало известно о переходе в McLaren гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

«Задача Лорана Мекиса, руководителя команды, в том, чтобы обеспечить кадровый рост хороших специалистов, работающих в команде, а также приглашать в неё новых нужных людей, – рассказал Дэвид. – Макс – один из тех, кто таких людей привлекает, и в этом плане его можно сравнить с Эдрианом Ньюи.

Когда Эдриан работает в команде, люди думают, что он знает, как добиться успеха. В Aston Martin это пока не сработало, но я уверен, что в долгосрочной перспективе и они добьются прогресса.

На это всегда нужно время, но, по-моему, ключевой момент состоит в том, что Лоран в своё время был частью семьи Red Bull, и ему не нужно было с нуля выстраивать отношения с австрийским руководством компании, с её владельцами, ведь они его уже знают.

У него огромный опыт, полученный за годы карьеры, ведь он работал в FIA, работал в Ferrari, и по сравнению с Кристианом Хорнером он другой человек, у него другие методы работы. Но чтобы выиграть чемпионат мира, нужен не только руководитель команды, и Лоран это знает.

Он очень спокойный человек и понимает, что у Макса есть поводы расстраиваться, потому что расстраивается вся команда. Но между гонщиком и руководителем уже сложились эти особые отношения, идёт своего рода химическая реакция, и думаю, что у прессы на этот счёт скоро развеются все сомнения».