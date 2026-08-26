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Култхард: Норрис по праву заслужил свои победы и чемпионский титул

Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов и сравнялся с Дэвидом Култхардом по числу побед в Формуле 1: у обоих теперь по 13 побед, отметил Култхард
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.08.2026, 13:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

После победы в Гран При Нидерландов Ландо Норрис сравнялся с Дэвидом Култхардом по количеству побед — у обоих по 13. В подкасте Up to Speed Култхард поделился впечатлениями от прошедшей гонки.

Дэвид Култхард: «В Зандфорте мы увидели именно то, за что я люблю Формулу 1. Мы увидели гонщика, который был одним целым со своей машиной и своей командой. Хочу напомнить – перед гонкой я предсказывал победу Ландо.

Теперь у него столько же побед, как у меня. Как я недоволен! Как сердит! И при этом он ещё и чемпион мира с 13 победами. Нет, Ландо был великолепен. Он заслужил и эти победы, и свой титул».

Источник

Дэвид Култхард (44)Ландо Норрис (343)McLaren (834)

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