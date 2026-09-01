Култхард не видит ничего необычного в ситуации с Red Bull

Дэвид Култхард не считает корректным говорить о массовом уходе ведущих специалистов из Red Bull Racing. При этом команда действительно рассталась со многими сотрудниками, причастными к победам Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

У каждого такого решения были свои причины. Среди покинувших команду — Кристиан Хорнер, Хельмут Марко, Эдриан Ньюи, Джонатан Уитли и Роб Маршал. Вскоре из Милтон-Кинса в Уокинг также переберётся Джанпьеро Ламбьязе, подписавший контракт с McLaren.

Однако в последние годы Red Bull Racing проходила через период масштабной трансформации. Команда с нуля создала моторостроительное подразделение Red Bull Powertrains (RBPT) и построила современный завод по производству гоночных силовых установок. Поэтому специалистов, пришедших на работу в Милтон-Кинс, явно больше, чем тех, кто покинул команду.

«Несколько недель назад я обсуждал эту тему с одним из сотрудников Red Bull, – рассказал бывший гонщик Формулы 1, принимая участие в подкасте Up to Speed. – В реальности число тех, кто перешёл в эту команду из Ferrari, Mercedes и т.д., превышает количество расставшихся с ней. Достаточно посмотреть на RBPT: это подразделение было создано с нуля, построен завод, и на работу были приглашены сотни людей. Все эти специалисты пришли не из мотогонок – все они перешли из других команд Формулы 1. В общем, подобные разговоры, что команда якобы терпит неудачи – это явное преувеличение. Кадровые перестановки происходят постоянно, все команды нанимают и увольняют сотрудников, отправляют их в обязательный «академический отпуск» и всё такое прочее. В общем, я вообще не вижу в этом процессе ничего необычного. Согласен, когда в команде работал Эдриан Ньюи с другие известные специалисты, конечно, они прекрасно справлялись со своими задачами. Но наш спорт становится всё сложнее, и одна конкретная личность уже не может стать решающим фактором».