Главная Новости Роберт Кубица Кубица покидает команду, с которой одержал победу в «24 часах Ле-Мана»
Новости

Кубица покидает команду, с которой одержал победу в «24 часах Ле-Мана»

Роберт Кубица объявил, что не выступит за AF Corse в WEC в 2027 году. Польский гонщик завершил сезон после победы его экипажа в «24 часах Ле-Мана» 2025 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.11.2026, 14:22·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 Роберт Кубица сообщил, что в 2027 году не продолжит выступать за AF Corse, клиентскую команду Ferrari, в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

Польский гонщик разместил заявление в социальных сетях вскоре после заключительного этапа сезона в Монце. В этой гонке его экипаж под номером #83 финишировал шестым.

«Последняя гонка позади, сезон завершён, – говорит Роберт Кубица в ролике, опубликованном в соцсетях. – Обычно я не люблю подводить итоги, и сейчас не хочу этого делать. Но хочу, чтобы вы знали, что это была моя последняя гонка в жёлтых цветах.

Таковы обстоятельства, и посмотрим, что принесет будущее. Спасибо за поддержку, до скорой встречи».

О дальнейших планах на 2027 год Роберт пока не объявлял. За AF Corse он выступал с 2024 года, а главным достижением гонщика стала победа его экипажа в марафоне «24 часа Ле-Мана» в 2025-м.

Источник

Роберт Кубица (8)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
НовостиСтатьи

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
СтатьиОбзоры

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация