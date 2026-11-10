KTM X-Bow Arrow неожиданно стал соперником Ariel Nomad

Почти 20 лет назад KTM X-Bow появился благодаря новому автомобильному подразделению известного производителя мотоциклов. Модель получила сверхлёгкую конструкцию, четырёхцилиндровый двигатель, заимствованный у VW Group, и примечательное отсутствие ветрового стекла. С тех пор вышли различные версии, включая безумный GT-XR с пятицилиндровым двигателем и закрытой кабиной. Теперь KTM X-Bow представляет ещё одну необычную разработку — Arrow.

Подобно конкуренту Ariel, который, по всей видимости, решил выйти за рамки выпуска исключительно трековых автомобилей и представил багги Nomad, KTM X-Bow выбирает для Arrow совершенно иное направление — в стиле ралли-рейдов.

В основе модели лежит трубчатая стальная конструкция, а не карбоновый монокок, использующийся на других моделях X-Bow. Автомобиль оснащён двойными поперечными рычагами спереди и сзади, а также массивными амортизаторами KW с ходом подвески 600 мм. Базовая версия получила трёхрежимные амортизаторы с ручной регулировкой, тогда как ограниченная серия Arrow Black оснащается системой с электронной настройкой. Кроме того, ей доступны активная система стабилизации поперечной устойчивости и гидравлические отбойники.

Колёса диаметром 15 дюймов обуты в 32-дюймовые шины Maxxis RAZR XT. Версия Black получила увеличенные до 35 дюймов шины на дисках с бедлоками. Такое решение помогает предотвратить срыв шин с обода при эксплуатации на низком давлении в особенно экстремальных условиях.