По следам Франко Колапинто на трассе Гран При Бахрейна

В прошлом году пилот Франко Колапинто выступал за команду Williams и отгонял девять гонок. В нынешнем сезоне он занимает позицию резервного гонщика в Alpine F1. Перед стартом Гран При Бахрейна аргентинец провел виртуальный круг по трассе в Сахире, расположенной посреди пустыни, на симуляторе и поделился своими впечатлениями.

«Пришло время для Гран При Бахрейна, которая раньше открывала сезон, но сейчас ситуация изменилась. Трасса здесь отличная, но из-за высокой деградации шин гоняться здесь довольно сложно. Очень важно уметь работать с покрышками правильно, особенно во время квалификации», - отметил Колапинто.

Пилот подробно рассказал о ключевых моментах трассы, начиная с выхода из последнего поворота, где начинается прямой участок с зоной DRS, и заканчивая тем, что необходимо достичь максимально возможной скорости перед въездом в первый поворот.

1-й поворот требует очень медленного вождения, а правильное расположение автомобиля перед 2-м поворотом становится вызовом из-за возможных блокировок. Следующие повороты также требуют аккуратного прохождения из-за повышенного риска перегрева шин.

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После 3-го поворота следует ещё одна зона DRS, а на 4-м повороте важно оставаться на трассе. Затем начинается участок с высокой скоростью, который требует точной смены направлений движения в 5-м и 6-м поворотах.

Подходя к восьмому повороту, пилот начинает ощущать перегрев шин и должен аккуратно пройти его, корректируя баланс с помощью настроек машины. Десятый поворот, самый медленный на трассе, также требует особого внимания и использования всех возможностей для коррекции баланса.

На прямой после 10-го поворота вновь активируется зона DRS, поэтому важно хорошо разогнаться и избежать пробуксовки. Далее следует серия поворотов, которую пилот считает лучшей частью кольца в Бахрейне.

Въезд в 12-й поворот должен сопровождаться постепенным увеличением скорости, а прохождение его требует смелости и открытой DRS. В 13-м повороте возможны сложности из-за бокового ветра на самой высокой точке трассы.

Проезжая последний поворот, необходимо сохранить скорость, чтобы успешно завершить круг перед длинным финишным рывком. На линии старта и финиша гонка обещает быть интересной. Будем надеяться на увлекательные состязания в этом году», - завершил Франко Колапинто.