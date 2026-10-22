Кроуфорд примет участие в тренировке в Мехико вместо Стролла

Команда Aston Martin F1 объявила, что Джек Крофорд заменит Лэнса Стролла за рулём AMR26 на первой пятничной тренировке в Мехико. Для 21-летнего американского резервиста это станет уже четвёртым выступлением в рамках гоночного уик-энда в текущем сезоне.

О предстоящем участии Крофорда команда сообщила перед стартом Гран При США, который проходит на автодроме COTA в предместьях Остина, штат Техас. В Aston Martin отмечают, что Джек родом из этого штата — из Хьюстона, расположенного менее чем в трёх часах езды от Остина. При этом другие источники указывают местом его рождения Шарлотту в Северной Каролине.

Однако противоречия в этих данных нет: семья Джека переехала в Хьюстон, когда ему было 6 лет. Именно там он начал заниматься картингом. Город считается одним из центров американского автоспорта, поскольку в нём расположены базы многих команд NASCAR, а также Haas F1.

В прошлом году Кроуфорд стал вице-чемпионом Формулы 2 и начал сотрудничать с Aston Martin в роли тест-пилота. В этом сезоне он получил статус официального резервного гонщика команды, регулярно работает на симуляторе, взаимодействует с инженерами и основными пилотами, а также приобретает важный профессиональный опыт.

Джек Кроуфорд: «Я в предвкушении возвращения за руль AMR26 в Мехико. С мексиканским автодромом у меня связаны особые воспоминания, ведь именно там в прошлом году я провёл свою дебютную тренировку в Формуле 1. Здорово, что мне предстоит получить новый опыт.

За время работы на симуляторе и на тренировках в дни гоночных уик-эндов я многому научился, и мне хочется всё это применить на практике. А также здорово, что сегодняшняя новость прозвучала в дни моей домашней гонки в Остине. Как всегда, я настраиваюсь как можно эффективнее провести тренировку и предоставить команде полезную информацию».

Майк Крак, гоночный директор: «Мы рады предоставить Джеку ещё одну возможность сесть за руль AMR26. Он проведёт тренировку в Мехико, ведь сейчас он стал уже намного более опытным по сравнению с дебютной тренировкой в прошлом году.

Кроуфорд вносит ценный вклад в работу команды, занимаясь на симуляторе и участвуя в программе тестов, и в начале мексиканского уик-энда у него будет очередная возможность продемонстрировать свои способности».