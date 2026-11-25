Джек Кроуфорд выступит в первой сессии свободных заездов Гран При Катара. За рулём Aston Martin он заменит Фернандо Алонсо.

Для третьего гонщика британской команды это станет уже шестым участием в свободных заездах в сезоне. Ранее в 2026-м Кроуфорд выходил на трассу в тренировочных сессиях этапов в Японии, Австрии, Бельгии, Мехико и Лас-Вегасе.

На предыдущем этапе в Лас-Вегасе из-за дождя Джек проехал только установочный круг. В Aston Martin сообщили, что предоставили ему возможность поработать за рулём AMR26 в Катаре, чтобы компенсировать фактически пропущенную тренировку на прошлой неделе.