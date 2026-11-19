Российский автопроизводитель EVM допускает начало экспорта автомобилей UMO в 2028 году. Интерес к продукции компании уже проявляют страны Африки, однако в ближайшие годы предприятие сосредоточится на российском рынке, где спрос на машины превышает производственные возможности.

Генеральный директор EVM Илья Рашкин сообщил об этом ТАСС в интервью на полях Транспортной недели. Он отметил, что зарубежные покупатели уже интересуются автомобилями российской марки, но выход на иностранные рынки пока не является для компании приоритетным направлением.

«Если говорить об интересе других стран, то да, он есть, например, страны Африки проявляют интерес к нашим машинам. Но на ближайшие пару лет как минимум наш приоритет — российский рынок», — сказал глава EVM Илья Рашкин.

Фото: Автоновости Дня

По словам руководителя компании, спрос на автомобили UMO внутри России уже выше объёмов производства. Поэтому в ближайшие несколько лет EVM намерена уделять основное внимание отечественным покупателям. Вместе с тем компания сохраняет планы по выходу на зарубежные рынки и рассматривает возможность начать экспорт с 2028 года.

Российская компания EVM, известная также как «ЭМ Рус», выпускает автомобили под маркой UMO. В её линейку входят электрический кроссовер UMO 5 и гибридный UMO 8. Производство обеих моделей организовано на мощностях московского автозавода «Москвич» при технологическом партнёрстве с «Яндексом».

Электрический UMO 5 получил передний привод, а его запас хода составляет 420 км. Гибридный кроссовер UMO 8 оснащён полным приводом и последовательной гибридной установкой: автомобиль приводят в движение два электромотора, тогда как бензиновый двигатель выполняет функцию генератора.