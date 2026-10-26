Пятиместный кроссовер Voyah Taishan ожидается на российском рынке до конца года

Китайский премиальный бренд Voyah сообщил о планах вывести на российский авторынок до конца нынешнего года флагманский кроссовер Taishan (Тайшан) в 5-местной версии. Стоимость автомобиля, состав комплектаций и дата начала приема заказов будут объявлены позднее, уточнили в пресс-службе марки. Сейчас официальные дилеры принимают заказы на 6-местный вариант.

Voyah Taishan оснащен последовательной гибридной силовой установкой, трехкамерной интеллектуальной пневматической подвеской и системой активного управления задними колесами. В оснащение также входит широкий комплекс систем помощи водителю.

Отсутствие третьего ряда сидений позволило увеличить объем багажного отделения в 5-местной модификации. При этом полноценный второй ряд для пассажиров сохранен. Спинки сидений складываются и раскладываются одним нажатием, а дверь багажника получила электропривод.

Силовая установка кроссовера включает два электромотора и бензиновый двигатель, выполняющий функцию генератора для зарядки тяговой аккумуляторной батареи емкостью 62,5 кВтч. Пиковая суммарная мощность электродвигателей составляет 517 л.с., крутящий момент достигает 695 Нм. Последовательная гибридная система соответствует транспортному налогу, который рассчитывается по 30-минутной номинальной мощности в размере 197 л.с. Запас хода автомобиля равен 1 120 км, а на электротяге он способен проехать до 280 км.

Voyah Taishan получил русскоязычную информационно-развлекательную систему и интеллектуальное голосовое управление. Мультимедийное оснащение включает экран для переднего пассажира, а также доступ к онлайн-сервисам музыки и видео.