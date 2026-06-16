Полный цикл производства пятиместного кроссовера TENET T8 запущен

Кроссовер TENET T8, выпускаемый на заводе холдинга «АГР» в Калуге, теперь производится не только в традиционном семиместном исполнении, но и в новой пятиступенчатой модификации. О расширении модельного ряда сообщил официальный представитель ООО «ТЕНЕТ РУС». Такое решение связано с отзывами владельцев автомобилей и запросами потенциальных покупателей.

Отличительной особенностью пятиместного TENET T8 являются увеличенный запас пространства на заднем ряду и багажный отсек объемом 889 литров при стандартной конфигурации. Если сложить спинки заднего ряда, полезное пространство увеличивается до 1 930 литров.

В новую комплектацию флагманский кроссовер получил турбомотор объемом 1,6 литра с показателями мощности 186 л.с. и крутящим моментом 275 Нм. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Согласно уточнениям компании, автомобиль стал экономичнее: на трассе расход топлива снижен до 6,3 литра на 100 километров, в смешанном цикле он составляет 7,7 литра, а в условиях города – 9,6 литра на 100 километров. Таким образом, TENET T8 пятиместной версии сочетает вместительность багажного отделения и эффективность расхода топлива.

Точно так же, как и семиместная модель, новая версия TENET T8 адаптирована под российские климатические и дорожные условия. На производстве усиленную защиту кузова обеспечивают за счет обработки воском, а днище покрыто специальными антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами. Все модификации оборудованы зимним пакетом, включающим подогрев рулевого колеса, обоих рядов сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.