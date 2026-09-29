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Для кроссовера TENET T4L стал доступен новый режим вождения

Кроссовер TENET T4L получил новый режим Стандарт, который адаптирует работу двигателя и коробки передач для комфортных поездок; он доступен с августа 2026 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.09.2026, 13:42·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Отечественный кроссовер TENET T4L получил новый режим вождения «Стандарт», который дополнил уже доступные режимы «Эко» и «Спорт». По информации пресс-службы бренда TENET, решение принято с учетом запросов потребителей. Для автомобиля разработали дополнительный алгоритм взаимодействия двигателя и коробки передач.

Во время движения система автоматически анализирует активность работы педали газа, частоту использования тормозов и показания датчика положения рулевого колеса. На основании этих данных автомобиль определяет стиль вождения и самостоятельно регулирует работу коробки передач в рамках настроек, заданных водителем.

Режим «Эко» рассчитан на спокойную и экономичную манеру вождения. Он обеспечивает мягкую реакцию на нажатие педали акселератора и плавный набор скорости. В режиме «Спорт» отклик на педаль газа становится более острым: это позволяет задействовать расширенный диапазон оборотов мотора и добиться более интенсивного разгона.

Режим «Стандарт» предназначен для безопасных и комфортных поездок в городе, на трассе и во время путешествий. Он сочетает динамику разгона с плавностью хода и рассчитан на повседневную эксплуатацию.

Стандартный режим доступен на новых автомобилях TENET T4L, выпущенных с августа 2026 года. В настоящее время ведется работа по внедрению этой функции в автомобили, произведенные ранее указанного периода.

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