Содержание:

Компактный кроссовер T4L российского бренда Tenet стал доступнее для покупателей. Базовая стоимость модели осталась прежней, однако в ноябре размер выгоды по специальной программе увеличился. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов Tenet.

Для переднеприводных версий «Актив» и «Прайм» скидка по спецпрограмме теперь составляет 150 тыс. рублей (+5 тыс. рублей). С учетом этой выгоды цена кроссовера в базовой комплектации достигает 2 194 000 рублей, а в топовом исполнении — 2 344 000 рублей.

Цены на Tenet T4L

Комплектация Базовая цена Цена с учетом выгоды

по спецпрограмме «Актив» / Active (2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD) 2 344 000 руб. 2 194 000 руб. (-5000 руб.) «Прайм» / Prime (2026 г. в., 1.5T, 147 л. с., 6DCT, 2WD) 2 494 000 руб. 2 344 000 руб. (-5000 руб.)

В обеих версиях Tenet T4L используется бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. Он работает в сочетании с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач, оснащенной двумя «мокрыми» сцеплениями.

На данный момент кроссовер предлагается только с передним приводом. При этом во второй половине октября Tenet официально объявил о подготовке полноприводной модификации T4L. Она станет дополнением к двум уже доступным переднеприводным комплектациям и расширит возможности автомобиля при езде по различным покрытиям.

Переднеприводные версии T4L оснащаются тремя режимами движения: «Эко», «Стандарт» и «Спорт». Для полноприводного исполнения также предусмотрены режимы «4х4», «Снег» и «Грязь». Силовая установка останется прежней, однако вместо шестиступенчатого «робота» автомобиль получит семиступенчатую коробку передач.

Производство Tenet T4L по полному циклу стартовало в мае этого года. Выпуск организован на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который принадлежит холдингу «АГР». Представители бренда отмечали, что кузов и скрытые полости автомобиля обрабатываются воском, а днище дополнительно покрывается антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.