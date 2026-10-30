Peugeot 4008 получил российские сервисы и подорожал: сколько теперь стоит кроссовер

Кроссовер Peugeot 4008 2026 года выпуска получил российскую мультимедийную платформу PlayAuto. Она объединяет навигацию, карты, музыку и голосового помощника, а также вошла в штатное оснащение автомобиля. Как выяснили «Автоновости дня», цена модели увеличилась на 200 тыс. рублей, или на +4,7%.

Официально продаваемый в России Peugeot 4008 доступен только в комплектации «Шарм». Кроссовер оснащается 170-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра, 8-ступенчатым классическим «автоматом» и передним приводом. Стоимость автомобиля с системой PlayAuto составляет 4 499 000 рублей.

Новое для модели мультимедийное решение разработала российская компания Navio. Платформа включает навигацию от 2ГИС, сервис оплаты топлива на АЗС, музыку, подкасты и аудиокниги. Управлять ими можно в том числе голосом, используя ИИ-помощника на базе GigaChat от «Сбера».

Для работы онлайн-сервисов PlayAuto требуется подключение к интернету по Wi-Fi. После активации платформы при первой продаже автомобиля пользоваться ими без дополнительной платы можно в течение пяти лет. В дальнейшем доступ к сервисам может стать платным. Для прослушивания музыки и аудиокниг необходима отдельная подписка.

Фото: Автоновости Дня

Остальное оснащение «российского» Peugeot 4008 осталось прежним. В список оборудования входят спортивный мультифункциональный руль с обивкой из гладкой кожи, темная обивка сидений из искусственной кожи, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и пакет «Безопасность плюс». Последний включает адаптивный круиз-контроль и другие электронные ассистенты.

Также кроссовер получил 18-дюймовые легкосплавные диски, цифровую конфигурируемую приборную панель, двухзонный климат-контроль и камеру кругового обзора. В оснащение входят передние и задние парктроники, бесключевой доступ, электропривод двери багажника, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и акустика из шести динамиков.

Peugeot 4008 2026 года выпуска поступил в продажу в апреле. Внешне эту версию можно узнать по элементам пакета Black Pack: решетке радиатора и переднему логотипу с темным хромированием, черным воздухозаборникам, хромированным накладкам на бамперах и хромированной двойной накладке на выхлопную систему.

Автор: Иван Бахарев