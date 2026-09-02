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Для кроссовера «Москвич 3» локализовали блок ESC

Москвич локализовал блок ESC для кроссовера Москвич 3: систему курсовой устойчивости адаптировали к российским дорогам и климату за 25 недель.
РедакцияР
Редакция
02.09.2026, 10:03·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Московский автомобильный завод «Москвич» совместно с компанией «НАМИ инновационные компоненты», специализирующейся на выпуске автомобильных компонентов и систем безопасности, завершил локализацию и настройку электронного блока управления системой курсовой устойчивости (ESC) для кроссовера «Москвич 3». Полный комплекс работ занял 25 недель: специалисты провели первые испытания, разработали калибровки, подготовили и запустили массовое производство локализованного блока ESC. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Система курсовой устойчивости отслеживает параметры движения и помогает водителю сохранять контроль над автомобилем в сложных дорожных условиях. Она используется, в частности, при резкой смене покрытия под колесами, прохождении поворотов и движении по скользкой дороге. При разработке и настройке блока, а также при формировании алгоритмов его работы учитывались российские дорожные и климатические условия.

Во время испытаний специалисты оценивали поведение автомобиля при входе в крутые повороты, на заснеженных и скользких покрытиях, а также при резком изменении коэффициента сцепления колес с дорогой. В итоге для кроссовера «Москвич 3» создали решение, адаптированное с учетом его технических характеристик и условий будущей эксплуатации.

Проект стал очередным шагом в развитии локализации автомобилей «Москвич» и укреплении российских инженерных компетенций в сфере автомобильной электроники и систем активной безопасности.

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