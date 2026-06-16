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Кроссовер Jetour X70+ добавили в разрешённый список автомобилей для работы в такси

Кроссовер Jetour X70+, собранный в Калининграде, включён в перечень автомобилей для работы в такси по новым критериям локализации.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.06.2026, 11:42·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Кроссовер Jetour X70+, производимый на калининградском предприятии «Автотор», официально включён в список автомобилей, отвечающих требованиям закона о локализации такси. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Производство автомобилей Jetour на заводе в Калининграде стартовало весной 2024 года. Изначально автомобили собирались по крупноузловому методу, что способствовало оперативному запуску линии. Тем не менее, уже на 2025 год на предприятии запланирован переход к полному производственному циклу, предусматривающему такие технологические этапы, как сварка и окраска кузова. На момент включения Jetour X70+ в перечень такси уровень локализации модели уже составлял свыше 1 500 баллов.

Стоит напомнить, что закон о локализации такси начал действовать 1 марта 2026 года. В первоначальный перечень автомобилей для работы в такси были включены 6 брендов и 22 модели. Впоследствии в список добавились разные модификации Haval — F7, F7x, Jolion, позднее — TENET T7, а в мае перечень расширился за счёт кроссовера OMODA C5. С учётом Jetour X70+, количество моделей в реестре такси достигло 28 единиц.

Ожидается, что в дальнейшем перечень продолжит расширяться по мере появления на рынке новых локализованных автомобилей.

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Китайские автомобили (965)Suv (364)Кроссоверы (333)Такси (58)JETOUR (150)Jetour x70 plus (1)

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