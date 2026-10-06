Почему кроссовер Jetour Dashing в России больше не предлагается с полным приводом

Jetour временно прекратил поставки российским дилерам полноприводных версий кроссовера Dashing. Об этом в понедельник, 5 октября, «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе официального представительства китайской марки в России.

«Jetour Dashing в полноприводной версии временно не поставляется. Когда поставки будут возобновлены, прайс-листы будут обновлены соответствующей комплектацией», — сообщили «Автоновостям дня» в ООО «Вотур Мотор Рус».

Ранее из российских прайс-листов Jetour Dashing исчезли все полноприводные комплектации 2025 и 2026 годов выпуска. Сейчас модель доступна на рынке в трех «прошлогодних» исполнениях и трех аналогичных версиях 2026 года производства. При этом две из них с октября стали дешевле на 50-80 тыс. рублей.

Тип силовой установки Jetour Dashing напрямую связан с приводом. Переднеприводные кроссоверы оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил, который работает в сочетании с шестиступенчатым «роботом». Для полноприводных машин предусмотрен 186-сильный турбированный двигатель объемом 1,6 литра и классический восьмиступенчатый «автомат».

С весны 2024 года Jetour Dashing выпускают методом крупноузловой сборки на калининградском заводе «Автотор». Благодаря этому кроссовер вошел в перечень из 36 моделей автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации в такси. Такие машины можно официально закупать для российских таксопарков.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2026 года Jetour Dashing стал китайским автомобилем, который чаще других фигурировал в обращениях по каско. В первую «тройку» также вошли Voyah Free и Haval F7.

Автор: Иван Бахарев