Критики хвалят книгу Кристиана Хорнера за дерзость

Мемуары Кристиана Хорнера поступят в продажу 22 октября. Однако некоторые журналисты уже успели ознакомиться с книгой. Автор рецензии, опубликованной в лондонской газете The Telegraph, в целом назвал автобиографию Drive весьма интересным чтением.

О принципах, которыми Хорнер руководствовался на протяжении двадцати лет работы руководителем Red Bull, говорит следующая короткая цитата: «Постепенно я выяснил, что куда лучше и проще потом извиниться, чем спрашивать разрешения».

Не менее выразительно звучит и заголовок рецензии: «Трудно не восхищаться дерзостью Кристиана Хорнера».

Обсуждение книги, вероятно, продолжится ещё долго. Читатели смогут узнать авторские версии событий, связанных с различными персонажами паддока Формулы 1. Среди них — Карлос Сайнс, который в своё время входил в молодёжную программу Red Bull, а также провёл три неполных сезона в составе Toro Rosso, ныне Racing Bulls. В частности, Хорнер утверждает, что испанец был близок к подписанию контракта с Red Bull Racing.

По словам Кристиана, в 2026 году он планировал пригласить Сайнса в команду, где тот должен был стать напарником Макса Ферстаппена. Переговоры с испанским гонщиком Williams уже начались, но неожиданное развитие событий изменило ситуацию: всего через пять дней, в июле 2025-го, Хорнер был смещён с должности руководителя Red Bull Racing.

Карлос, однако, не полностью согласен с этой версией. Позавчера в Мадриде он присутствовал на презентации своего нового парфюма I WILL, организованной модным домом Giorgio Armani. На вопрос журналистов по этой теме Сайнс с хитрой улыбкой ответил: «Да, я был у него дома, куда меня пригласили на ужин, но этим дело и закончилось. Что было, то было, ничего не поделаешь».