Кристиан Хорнер прокомментировал своё возможное увольнение в июле 2025 года

В свежем сезоне популярного сериала Netflix «Drive to Survive» зрители узнали подробности ухода Кристиана Хорнера с поста руководителя команды Red Bull Racing.

Бывший глава коллектива рассказал о событиях, которые предшествовали его увольнению. После этапа Гран При Австрии команда отправилась на гонку в Сильверстоун, где Макс смог завоевать поул-позицию, но по итогам заезда оказался пятым результатом.

«Через 24 часа после гонки я был приглашён на встречу в Лондоне, — поделился Хорнер. — Там мне сообщили, что больше не участвую в управлении Red Bull Racing. Всё произошло весьма неожиданно, и у меня не было возможности даже попрощаться».

По словам Хорнера, новость стала для него настоящим потрясением. Он признаёт, что увольнение стало болезненным и неожиданным событием: «Я никогда не думал, что окажусь в подобной ситуации. Первой реакцией была злость — ‘Да пошли вы!’ Ведь у меня забрали то, что было мне по-настоящему дорого».

Экс-руководитель Red Bull Racing также отметил, что всегда старался работать на максимум и поддерживать свою команду, но в текущем сезоне результаты коллектива уступали прежним достижениям.