Кристиан Хорнер — о противостоянии психологическим атакам

В откровенном интервью The Guardian бывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о приступах, вызванных высокой нагрузкой.

Кристиан Хорнер: «Прежде этого не было, па потом вдруг начались приступы. Внезапное головокружение, какие-то проблемы с дыханием – ты понимаешь, что происходит что-то странное. Я объяснял себе это тем, что выпил слишком много кофе в жаркий день.

Потом это повторилось. Меня обследовали, физических проблем не нашли, но сказали: «Мы думаем, что у вас тревожное расстройство. Вы дышите очень поверхностно». Это было предупреждение моего организма о том, что я слишком сильно его напрягаю. Сейчас я умею распознавать эти симптомы, расслабляться и дышать глубже.

Хорнер отметил, что Тото Вольфф проявил смелость, открыто рассказав о подобных проблемах среди людей своего возраста. По словам бывшего руководителя Red Bull Racing, раньше он не сталкивался с такими трудностями, но, пережив их сам, смог понять, насколько это неприятно.

«Для многих мужчин среднего возраста самоидентификация связана с работой. И когда тебя лишают всего этого, ты начинаешь задавать вопросы. Кто я? Что я из себя представляю? В чём смысл моей жизни? Ты либо сжимаешься в комок, либо собираешься и встаёшь на ноги.

Скучаю ли я по Формуле 1? Я скучаю по людям, команде, соревнованиям. Я по-прежнему люблю этот спорт. Но я не скучаю ни по постоянным переездам, ни по политике».