Кристиан Даннер отметил исключительное упорство Хюлкенберга

Кристиан Даннер, бывший гонщик Формулы 1 и эксперт австрийского журнала Motorsport Magazin, высоко оценил выступление Нико Хюлкенберга на Гран При Сингапура. В рамках уик-энда немец заработал очки и в спринте, и в основной гонке.

Особое впечатление на Даннера произвёл боевой настрой Хюлкенберга. 39-летний ветеран Формулы 1 проявил его в противостоянии с Джорджем Расселом: пилот Mercedes на протяжении полутора десятка кругов оказывал давление на Нико, но обойти его так и не смог.

При этом Mercedes W17 заметно быстрее Audi R26. Однако эта дуэль вновь показала, что на узких и извилистых городских трассах мощность двигателя и скорость машины не всегда имеют решающее значение.

«То, что Хюлкенберг продемонстрировал в Сингапуре, было классическим примером его мастерства, – заявил Даннер. – Это просто великолепно, Нико отлично справился со своими задачами. Но больше всего меня впечатлило, что под конец гонки он смог сдержать натиск Расселла.

До этого Джорджу удалось обогнать нескольких гонщиков, которые ехали примерно в таком же темпе, что и Нико, и вполне сравнимых по уровню мастерства. Но именно Нико дал ему настоящий бой.

Для гонщика такой команды, как Audi, это абсолютно правильный психологический настрой. Ведь если ты не в состоянии добраться до группы лидеров, тогда надо сражаться и не отдавать позиции без боя. Когда выступаешь за команду среднего уровня, у тебя вырабатывается особое упорство, и в Хюлкенберге чувствуется именно это качество. Как раз поэтому такие гонщики столь востребованы».

Агрессивная манера борьбы иногда приводит к разбирательствам со стюардами. В Сингапуре Хюлкенберга дважды вызывали к ним, однако Даннер не считает это чем-то необычным.

«Это абсолютно нормально, ведь если гонщик может как-то помочь команде, он должен это сделать, должен действовать как в её интересах, так и в своих собственных. в общем, у Иньяки Руэды, спортивного директора Audi, должны быть свои причины для приглашения в команду такого гонщика, как Хюлкенберг».

При этом Даннер отметил, что с точки зрения скорости заводской команде Audi пока нечем похвастаться.

«Насколько им удалось прибавить, со стороны, конечно, судить сложно, однако пока технические новинки не позволили добиться существенного изменения положения дел, ведь их результаты на круге несколько разочаровывают, и сделать предстоит ещё немало.

Модернизация техники – безостановочный процесс, и Audi предстоит это усвоить. Соперничество в Формуле 1 на высочайшем уровне, но всё-таки видно, что эту команду действительно отличает невероятная целеустремлённость. Всего через пару лет Audi F1 намеревается вступить в спор за победу в чемпионате – если бы я сам этого не слышал, то не поверил бы.

Подобную цель вряд ли можно назвать реалистичной, ведь в квалификации Audi в среднем уступает лидерам порядка 2,5 секунды, а это значительное отставание. Чтобы подняться на самую вершину, им предстоит проделать долгий путь. Всё-таки это Формула 1, и чтобы добиться высоких результатов, здесь всегда требуется время».

По итогам сингапурского уик-энда Нико Хюлкенберг удвоил свой прежний результат и довёл количество заработанных очков до 14. Немец занимает 14-е место в личном зачёте.

Audi F1 закрепилась на 8-й строчке Кубка конструкторов, заметно опережая Williams, но уступая Haas 7 очков.