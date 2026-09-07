В августе кредитование новых автомобилей сократилось, а подержанных — увеличилось.

В ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России» эксперты агентства «АВТОСТАТ» сообщили об усилении в августе тенденции к снижению рынка автокредитования.

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов отметил, что число кредитов, выданных на новые автомобили, сократилось заметнее, чем авторынок в целом. По сравнению с августом 2025 года показатель уменьшился на 10%, тогда как общий объем авторынка снизился на 6,5%. В денежном выражении выдачи кредитов на новые машины сократились на 6% на фоне продолжающегося роста цен. По всей вероятности, в следующем месяце сохранится аналогичная динамика: снижение как авторынка, так и объемов автокредитования.

Сегмент автомобилей с пробегом продемонстрировал более позитивную динамику. Эксперт пояснил: «Поскольку кредиты на подержанные машины не субсидировались, это была абсолютно рыночная история, а база прошлого года была очень низкая. Соответственно, сейчас при снижении ключевой ставки мы все-таки увидели небольшое оживление (+9% к августу прошлого года в количестве и + 32% в рублях)».

Рост показателя в денежном выражении специалисты связывают с особенностями структуры кредитования. Автомобили старше 10 лет часто приобретаются без использования кредитов, тогда как в кредит нередко покупают более свежие и дорогие машины.

Фото: АВТОСТАТ