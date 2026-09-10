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Крак заявил: «Говорить об ожиданиях пока преждевременно»

Майк Крак оценил перспективы Aston Martin на Гран-при Мадрида, призвав сохранять реализм: команда изучит новую трассу и постарается использовать шансы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.09.2026, 13:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гоночный директор Aston Martin Майк Крак не стал делать прогнозов перед новым Гран При. По его словам, трасса в Мадриде выглядит интересной, однако для оценки перспектив команды пока недостаточно информации.

Майк Крак: «Мы приехали на новый Гран При, сейчас у всех недостаточно информации, в пятницу нужно изучить и освоить трассу, только потом можно говорить об ожиданиях. Теоретически, Мадринг лучше подходит нашей машине, чем Монца, посмотрим, как будет на самом деле.

Нужно оставаться реалистами. Мы на тех позициях, которые занимаем. Для нас важно твёрдо стоять на ногах и уверенно прогрессировать. Мы готовились к этому уик-энду, но не стоит забывать, что в этом сезоне мы лишь однажды выходили двумя машинами во вторую часть квалификации. Говорить о том, что на новой трассе мы можем пробиться в финал, было бы слишком самонадеянно.

Результат этой гонки во-многом зависит от квалификации. Если ситуация получится сложной, если возникнет хаос, нужно быть готовым использовать его в своих интересах.

Мы всегда стараемся подготовиться как можно лучше, но в подобный уик-энд, когда вы базируетесь только на моделировании, нужно начинать осторожно и постепенно наращивать свои знания. Вы должны постараться сделать это лучше, чем соперники, но и соперники очень сильны.

В конечном итоге, я не жду здесь больших сюрпризов. Но если ситуация выйдет из-под контроля, нужно быть готовым этим воспользоваться – и в квалификации, и в гонке».

Источник

Майк Крак (44)Aston Martin (635)

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