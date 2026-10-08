Крак: Участие в гонках — обязанность гонщиков

Гоночный директор Aston Martin Майк Крак в Сингапуре высказался о слухах, согласно которым Фернандо Алонсо может снова принять участие в Дакаре, а в следующем году выступить в Ле-Мане.

Майк Крак: «Я никогда не возражал против участия гонщиков в других соревнованиях. Лично мне это нравится. Это хорошо для них и для автоспорта в целом.

Роберт Кубица и Кими Райкконен выступали в ралли, Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл – в GT3. Я не могу точно сказать, что решит Фернандо по поводу следующего сезона, но в целом это говорит о том, как он относится к гонкам, насколько он заряжен на борьбу.

Ле-ман? Не я решаю, да или нет, поэтому не могу это подтвердить. Лично я считаю, что это хорошо – гонщики должны участвовать в гонках».