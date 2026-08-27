Корпоративный сегмент способен стать драйвером роста автомобильного рынка

Корпоративный сегмент способен стать одним из ключевых факторов роста российского авторынка и обеспечивать до 0,5 млн новых проданных автомобилей ежегодно. Об этом сегодня на конференции «Сервис корпоративных парков 2026» сообщил Александр Цыпин (компания «Стратегия дела»). Форум начал работу сегодня, 27 августа, в Санкт-Петербурге в рамках международной выставки MIMS Automobility.

В докладе «Корпоративные парки как драйвер роста продаж новых автомобилей» Александр Цыпин отметил, что роль и доля корпоративных парков в разных странах заметно различаются. В Европе преобладает корпоративный сектор: доля продаж новых легковых автомобилей юридическим лицам с учетом схемы покупки составляет 37%, а при учете продаж физлицам через операционный лизинг достигает 58%. В США на fleet-продажи приходится более 13%. В России до 2022 года корпоративные продажи занимали около 24% рынка, однако в последующие годы показатель существенно снизился: за 2022-2025 гг. доля юридических лиц на авторынке сократилась с 24,2% до 14,4%.

Эксперт назвал несколько причин такого «сжатия» сегмента. Среди них — уход западных компаний, в которых служебный автомобиль входил в компенсационный пакет, рост цен и стоимости денег на фоне общего снижения рентабельности предприятий, существенное увеличение штрафов за административные правонарушения юридических лиц, а также усиление контроля за администрированием служебных автопарков.

В России корпоративные парки в основном представлены такси и государственным сектором, тогда как в Европе и США ведущую роль играют бизнес и прокат. Различаются и способы приобретения автомобилей для таких парков, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению эксперта, использование европейского опыта, сокращение этих различий, упрощение администрирования, введение стимулов для развития операционного лизинга и снижение административных издержек способны повысить привлекательность корпоративного владения автомобилями. В результате корпоративный сегмент в России может обеспечивать до 0,5 млн новых проданных автомобилей в год.