Корейский бестселлер вновь вышел на российский рынок: сколько сейчас стоит новый Kia Cerato

Седан Kia K3 входит в число наиболее востребованных корейских автомобилей, которые поставляют в Россию по альтернативным схемам. Российским покупателям эта модель больше известна под именем Cerato. Издание «Автоновости дня» изучило свежие объявления на классифайдах и выяснило, сколько автомобиль стоит сейчас.

Предложения о продаже Kia K3, как и в случае с другими моделями, разделены на две категории. В одну входят машины, уже находящиеся в наличии, в другую — автомобили, доступные для поставки под заказ.

Фото: Автоновости Дня

Минимальная стоимость автомобилей под заказ составляет около 1 800 000 рублей. За эту сумму новый K3 китайской сборки готовы привезти во Владивостоке, Краснодаре и Новосибирске. Обычно такие машины оснащены отделкой сидений эко-кожей, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, мульти-рулём, люком, цифровой приборной панелью, медиасистемой с сенсорным дисплеем, камерой заднего вида с парктрониками, кондиционером и электронным стояночным тормозом.

В остальных городах стоимость «заказных» седанов выше. Так, в Новокузнецке автомобиль предлагают привезти за 1 850 000 рублей, в Красноярске — за 1 900 000 рублей, в Тюмени — за 1 950 000 рублей, а в Нижнем Новгороде — за 1 980 000 рублей.

Предложения о поставке новых Kia K3 под заказ также опубликованы в Томске, Москве, Омске, Архангельске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Перми, Воронеже, Туле, Вологде, Липецке и других городах России.

При этом следует учитывать, что цены на все «заказные» Kia K3 указаны по открытым предложениям продавцов на момент публикации объявлений. Конечная сумма зависит от курса валют, комплектации, логистики, таможенных платежей, утильсбора и схемы оформления. Обозначенная в объявлении стоимость не во всех случаях включает расходы, необходимые для постановки автомобиля на учёт в России.

Фото: Автоновости Дня

Новый Kia K3 из наличия, например, продаётся в Москве за 2 300 000 рублей. В Краснодаре такой седан предлагают за 2 375 000 рублей, в Оренбурге — за 2 490 000 рублей, а в Воронеже — за 2 599 000 рублей.

Кроме того, корейские «четырехдверки» уже доступны в Казани, Санкт-Петербурге, Симферополе, Минеральных Водах и Пятигорске. Стоимость наиболее дорогих экземпляров достигает примерно 3 000 000 рублей.

Почти все представленные автомобили оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 лошадиных сил, который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Реже встречаются седаны с 1,4-литровым 140-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом».

Ранее сообщалось, что Kia K3 стала самой популярной моделью в общем объёме автомобильного импорта из Южной Кореи. Согласно статистике эксперта Сергея Целикова, за восемь месяцев в Россию ввезли 2318 таких машин. Для сравнения, бизнес-седанов Kia K5 в нашу страну поставили 1884 штуки.