Копии Lotus 97T выпустят ограниченной серией

Компания Memento Exclusives объявила о выпуске копий легендарного болида Формулы 1 Lotus 97T, на котором в 1985-м выступали Айртон Сенна и Элио де Анджелис.

Проект реализуют совместно с Classic Team Lotus. Всего планируется построить десять полноразмерных копий машины. Lotus передала ранее не публиковавшиеся архивные материалы, в том числе выполненные от руки эскизы, оригинальные документы по сборке и справочные данные.

При создании автомобилей будут использоваться материалы и технологии, применявшиеся при производстве оригинальной Lotus 97T. Каждая из десяти машин получит индивидуальную табличку с номером шасси, официально зарегистрированную в архиве Lotus.

Копии предназначены для демонстрации на выставках, трассах и партнёрских мероприятиях. Часть экземпляров приобретут частные коллекционеры.