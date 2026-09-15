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Копии Lotus 97T выпустят ограниченной серией

Memento Exclusives выпустит десять полномасштабных копий Lotus 97T, на которой в 1985 году выступали Айртон Сенна и Элио де Анджелис, по технологиям оригинала.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.09.2026, 14:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Memento Exclusives объявила о выпуске копий легендарного болида Формулы 1 Lotus 97T, на котором в 1985-м выступали Айртон Сенна и Элио де Анджелис.

Проект реализуют совместно с Classic Team Lotus. Всего планируется построить десять полноразмерных копий машины. Lotus передала ранее не публиковавшиеся архивные материалы, в том числе выполненные от руки эскизы, оригинальные документы по сборке и справочные данные.

При создании автомобилей будут использоваться материалы и технологии, применявшиеся при производстве оригинальной Lotus 97T. Каждая из десяти машин получит индивидуальную табличку с номером шасси, официально зарегистрированную в архиве Lotus.

Копии предназначены для демонстрации на выставках, трассах и партнёрских мероприятиях. Часть экземпляров приобретут частные коллекционеры.

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