Контрафактные запасные части: мнение автовладельцев

Согласно исследованию агентства «Индекс», 22% автовладельцев заявили, что за 12 месяцев приобретали запасные части или технические жидкости с признаками контрафакта и/или подделки. Об этом в рамках форума автобизнеса CarX 2026, организованного агентством «АВТОСТАТ», сообщил Виталий Кравец («Индекс»).

По словам участников опроса, 28% выявленных подделок составили автомобильные фильтры. Еще 17% пришлось на детали подвески и рулевого управления, а 16% — на моторное или трансмиссионное масло, тормозные либо охлаждающие жидкости.

Автовладельцы считают, что чаще всего контрафактные запчасти встречаются на маркетплейсах, специализированных интернет-площадках автотоваров и в специализированных офлайн-магазинах. При этом более 30% респондентов возвращают товар продавцу при получении или после оплаты.