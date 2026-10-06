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Контрафактные запасные части: мнение автовладельцев

Исследование агентства Индекс: 22% автовладельцев за год покупали контрафактные запчасти и технические жидкости, чаще всего фильтры на маркетплейсах.
РедакцияР
Редакция
06.10.2026, 17:21·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно исследованию агентства «Индекс», 22% автовладельцев заявили, что за 12 месяцев приобретали запасные части или технические жидкости с признаками контрафакта и/или подделки. Об этом в рамках форума автобизнеса CarX 2026, организованного агентством «АВТОСТАТ», сообщил Виталий Кравец («Индекс»).

По словам участников опроса, 28% выявленных подделок составили автомобильные фильтры. Еще 17% пришлось на детали подвески и рулевого управления, а 16% — на моторное или трансмиссионное масло, тормозные либо охлаждающие жидкости.

Автовладельцы считают, что чаще всего контрафактные запчасти встречаются на маркетплейсах, специализированных интернет-площадках автотоваров и в специализированных офлайн-магазинах. При этом более 30% респондентов возвращают товар продавцу при получении или после оплаты.

Источник

Конференции (388)Оригинальные запчасти (14)Carx (57)

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