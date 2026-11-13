В Москве представили новый серийный кроссовер «Лада» — конкурента Haval Jolion от АвтоВАЗа — и ещё одну новинку

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«АвтоВАЗ» показал на Московском автошоу серийный флагманский кроссовер LADA Azimut, а также гоночный седан LADA Iskra TMS. Выставка автомобильной культуры и технологий проходит в КВЦ «Патриот Экспо» в Москве с 13 по 15 ноября.

LADA Azimut

В «АвтоВАЗе» отметили, что LADA Azimut полностью создан силами инженеров и дизайнеров концерна. В России прошли все стадии работы над автомобилем — от формирования идеи и подготовки первых эскизов до инженерной проработки и настройки ходовых характеристик.

Производство «Азимута» запустили на заводе в Тольятти в конце сентября. Продажи модели должны начаться в ближайшее время. Среди ее конкурентов будут Haval Jolion, Tenet T4L/T7, Belgee X50/X50+ и другие автомобили этого класса.

Кроссовер построен на глубоко модернизированной платформе LADA Vesta. Длина автомобиля составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм. Колесная база достигает 2675 мм, объем багажника — 508 л, а заявленный дорожный просвет равен 208 мм.

На первом этапе LADA Azimut будет доступен с двумя атмосферными моторами. Речь идет о 120-сильном двигателе объемом 1,6 литра и 132-сильном агрегате объемом 1,8 литра, который ранее появился на обновленной LADA Vesta. Двигатели будут сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или вариатором китайского происхождения. В 2027 году модель планируют дополнить турбомотором мощностью 150 л. с. и классическим «автоматом».

LADA Iskra TMS

Фото: Автоновости Дня

LADA Iskra TMS представляет собой гоночную модификацию серийной LADA Iskra, которая вошла в модельную гамму «АвтоВАЗа» в 2025 году. Автомобиль получил 259-сильный турбированный двигатель объемом 1,6 литра и 6-ступенчатую секвентальную коробку передач TMS-90. В оснащение также вошли гоночные тормоза и комплекс систем безопасности, соответствующий требованиям Международной автомобильной федерации.

Модель разработали прежде всего для участия в монокубке LADA Iskra Cup. В рамках этого формата на длительных гонках выступают технически одинаковые автомобили. Проект LADA Iskra TMS предполагает принципиально новый подход к гоночной серии: организаторы рассчитывают добиться высокой зрелищности при низком пороге входа и заранее понятном бюджете, исключив «гонку инженерных вооружений».

Первый сезон запланирован на 2027 год. На ведущих российских трассах намерены провести 5 этапов, в программу которых войдут 10 гонок. Продолжительность заездов составит 40–60 минут, при этом пилоты будут меняться. В состав каждого экипажа войдут 2–3 человека — профессионалы, любители и медиаперсоны.

Ранее «АвтоВАЗ» проверил LADA Azimut на безопасность для пешеходов. Испытания проходили на специальном стенде, который имитирует удары при наезде автомобиля на человека.

До этого Волжский автозавод представил новые цвета кузова, подготовленные для LADA Azimut. В компании сообщили, что лакокрасочные материалы для кроссовера выпускаются в России.

Автор: Иван Бахарев