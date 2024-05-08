Конференция «ServiceAuto – 2024» о сервисе и запчастях пройдет 30 мая.

Автосервисная отрасль столкнулась с рядом сложных проблем, таких как непростая логистика в поставках запасных частей, балансирование цен на сервис и его рентабельность для дилеров, а также недостаток квалифицированных специалистов. Это лишь малая часть проблем, вызывающих беспокойство в индустрии сегодня.

Эксперты агентства "АВТОСТАТ" предлагают обсудить основные тенденции и развитие рынка сервисных услуг на конференции "ServiceAuto – 2024", которая состоится 30 мая в Москве в рамках выставки запчастей и сервисного оборудования СТО EXPO.

С 28 по 31 мая в МВЦ "Крокус Экспо" пройдет ряд важных событий для автомобильного бизнеса, а конференция станет ключевым мероприятием во время проведения выставки.

Рынок технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей в 2023 году оценивался экспертами в более чем 511 млрд рублей, а на дополнительные услуги, такие как автомойка, шиномонтаж и кузовной ремонт, пришлось свыше 364 млрд рублей.

На форуме будут представлены обновленные данные, основные тренды и прогнозы развития в данной сфере бизнеса.

Планируется активное обсуждение, в котором примут участие приглашенные спикеры - успешные практики, готовые поделиться своим опытом с коллегами. Участники форума обсудят вызовы, с которыми сталкивается автосервисная отрасль сегодня, и способы преодоления трудностей, включая новейшие технологии, цифровые практики, стратегии повышения рентабельности и поиск персонала.

30 мая форум сосредоточит внимание на современных инновациях, способах поддержания бизнеса в условиях перемен и стремлении к постоянному развитию. Дополнительную информацию и регистрацию можно найти здесь.