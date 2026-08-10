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«СТТ» представила новую онлайн-платформу «Спутник Маркет»

Современные транспортные технологии запустили онлайн-сервис Спутник Маркет для покупки коммерческих автомобилей и автобусов с возможностью лизинга.
РедакцияР
Редакция
10.08.2026, 17:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания «Современные транспортные технологии», специализирующаяся на дистрибуции коммерческого и пассажирского транспорта, представила новую онлайн-платформу для покупки автомобилей под названием «Спутник Маркет». Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы организации.

Новый сервис ориентирован на широкий круг клиентов. Среди пользователей платформы могут быть индивидуальные предприниматели, представители малого бизнеса, а также крупные логистические компании и ритейлеры. На сайте доступны к заказу ключевые модели автотехники, включая Газель NEXT/NN, Соболь NN, Соболь 4х4, туристические автобусы и ряд других коммерческих автомобилей.

Онлайн-бронирование автомобилей доступно в любое время суток, что позволяет клиентам не зависеть от графика работы дилерских центров. Процедура заказа включает четыре последовательных шага: выбор автомобиля, бронь, оформление документов и получение транспортного средства. Оформить заявку возможно как с мобильного телефона, так и с компьютера. Кроме того, для желающих предусмотрена быстрая подача заявки на лизинг, которая занимает всего 10 минут. Получить решение по заявке можно без необходимости посещения офиса.

Цены на автомобили соответствуют рекомендованным значениям от производителя. Покупатели самостоятельно выбирают подходящий регион и пункт выдачи транспортного средства.

Источник

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