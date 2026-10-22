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Renault продала свою базу в Вири

Renault продала базу в Вири, где создавали моторы Формулы-1: завод Dumarey Group продолжит работу, сохранив производство двигателей и рабочие места.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.10.2026, 20:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Renault продала базу в Вири, на которой ранее выпускались двигатели для Формулы 1.

На протяжении многих лет моторы из Вири-Шатийон считались одними из лучших. Они принесли командам двенадцать чемпионских титулов и 169 побед в гонках. Руководство Renault выступало в числе инициаторов перехода на гибридные силовые установки, однако из-за проблем с финансированием и организацией эта программа оказалась неудачной.

В настоящее время двигатели Renault в Формуле 1 не используются. Собственная команда компании, выступающая под именем Alpine, приобретает силовые установки у Mercedes. После решения свернуть программу в WEC моторы подразделения Alpine Racing SAS оказались невостребованными.

При этом производственная база продолжит работу, а рабочие места будут сохранены. Alpine Racing SAS приобрела профильная бельгийская Dumarey Group. На предприятии планируют выпускать двигатели под брендом Dumarey.

«Наша цель – сохранить и продолжить развивать уникальный инженерный потенциал завода в Вири», - заявил председатель совета директоров Dumarey Group Гвидо Дюмаре.

Финансовые условия сделки стороны не раскрыли.

Источник

Renault (155)

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