Pirelli представила кубки для Гран-при Италии

Шинники Pirelli готовятся к Гран При Италии, который имеет для компании особое значение. Этот этап является не только домашним для производителя, но и проходит при его поддержке в качестве титульного спонсора.

С автодромом в Монце связаны многие страницы истории Pirelli. Первый Гран При Италии, состоявшийся там 10 сентября 1922 года, выиграл Пьетро Бордино. На его FIat 804 были установлены шины производства этой компании.

Сегодня Pirelli представила призы, которые получат победитель и призёры предстоящей гонки. Их авторами стали итальянские художники Стелла Скала и Симеоне Криспино. В пресс-релизе отмечается, что в творческом методе художников сочетаются ирония, а также способность улавливать противоречия и сложности окружающей реальности. Кубки изготовили с помощью 3D-печати, после чего их окрасили, подвергли гальванизации и отполировали.

Как объяснили художники, «Идея связана с древней традицией, когда кубок передавался из рук в руки и служил своего рода чашей, создавая ощущение общего празднования. Мы хотели, чтобы этот спортивный трофей символизировал победу, добытую одним человеком, но при этом такое достижение отражает командный дух. Применительно к Формуле 1 это подразумевает и команды, и болельщиков, и вообще всё, что окружает гонщиков».

Для этапа в Монце Pirelli выбрала три самых мягких состава резины: С3 будет использоваться как Hard, C4 — как Medium, а С5 — как Soft. Теоретически все три варианта могут найти применение в тактических схемах в день Гран При, поскольку на воскресенье прогнозируют умеренные температуры.

Длина трассы составляет 5,793 км, а её конфигурация включает 11 поворотов. Это один из самых быстрых автодромов в календаре Формулы 1. При этом в нынешнем году нагрузки на передние шины в зонах торможения, вероятно, окажутся несколько ниже из-за снижения скорости на входе в повороты.

В то же время возрастёт нагрузка на заднюю резину на фазе разгона, когда гонщики задействуют максимальную мощность силовых установок.

Стабильность при торможениях и эффективное сцепление ведущих колёс на выходе из поворотов, особенно в первой шикане и в Ascari, станут двумя ключевыми факторами. От них будет зависеть, смогут ли гонщики получить преимущество над соперниками.

На этой трассе команды обычно настраивают машины на минимальную прижимную силу, отдавая приоритет максимальной скорости на прямых. При этом покрытие, как правило, обеспечивает хорошее сцепление уже с первого дня тренировок.

Фото: F1news.ru

По ходу гонки задние шины могут столкнуться с перегревом, однако деградация, как ожидается, не окажет существенного влияния на эффективность резины. Поэтому наиболее вероятной выглядит тактика одного пит-стопа, несмотря на возможность обгонов в Монце.