Компания Льюиса Хэмилтона заключила соглашение со Skydance

Компания Льюиса Хэмилтона Dawn Apollo Studios подписала многолетнее соглашение со Skydance Sports — спортивно-развлекательным подразделением голливудской студии Paramount Skydance.

В рамках партнерства стороны займутся совместной разработкой и выпуском проектов в жанрах игрового кино, документальных программ и анимации. Льюис Хэмилтон будет исполнительным продюсером всех этих проектов.

Договор также предусматривает сотрудничество с другими подразделениями Paramount, включая направления видеоигр и потребительских товаров.

Льюис Хэмилтон основал Dawn Apollo Studios в 2022 году. Дебютной работой компании стал фильм F1: The Movie с Брэдом Питтом в главной роли, вышедший в прошлом году.

Льюис Хэмилтон: «Я всегда считал, что истории способны помочь людям по-другому взглянуть на мир, и стать поводом для важных разговоров. Именно это меня привлекает в Dawn Apollo Studios.

Мы поддерживаем проекты, которые кажутся нам честными, смелыми и значимыми, а также даём возможность высказаться людям и подсветить те точки зрения, которым не всегда уделяли достаточно внимания.

В Skydance Sports понимают, насколько сильным может быть влияние спорта, культуры и развлечений на аудиторию. Я рад объединить усилия с Джесси Сисголдом [президент Paramount Sports Entertainment и председатель Skydance Sports] и его командой, чтобы воплотить эти истории в жизнь».