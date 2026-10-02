Главная Новости Китайские автомобили Компания GAC открыла семь новых дилерских центров с июля по сентябрь
Новости

Компания GAC открыла семь новых дилерских центров с июля по сентябрь

Дилерская сеть GAC в России выросла до 113 центров: за третий квартал бренд открыл семь новых площадок в Москве, Подмосковье и регионах страны.
РедакцияР
Редакция
02.10.2026, 15:41·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Одним из приоритетных направлений деятельности бренда GAC в России остается развитие дилерской сети. По данным пресс-службы компании, к концу третьего квартала число дилерских центров GAC в стране достигло 113. Для сравнения, в конце 2025 года их насчитывалось 94. В период с июля по сентябрь сеть пополнилась 7 новыми центрами продаж и обслуживания автомобилей GAC.

Китайская марка продолжает расширять присутствие в Москве и Подмосковье, сотрудничая с крупными автомобильными холдингами и региональными партнерами. В августе 2026 года дилерские договоры были заключены с тремя компаниями: «Бизнес Кар Лосиный Остров» и «Рольф Волгоградский» начали работу в Москве, а «Автомир Балашиха» — в Московской области.

В других регионах России сеть GAC в августе расширилась благодаря группе «Восток Моторс». Новые центры этой компании откроются в Сургуте и Ноябрьске. В сентябре к дилерской сети присоединились «Гарант-Моторс» в Ижевске и «Автоцентр РУС-АВТО» в Великом Новгороде.

Источник

Легковые автомобили (867)Китайские автомобили (1017)Дилеры (242)Gac (115)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация