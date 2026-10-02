Компания GAC открыла семь новых дилерских центров с июля по сентябрь

Одним из приоритетных направлений деятельности бренда GAC в России остается развитие дилерской сети. По данным пресс-службы компании, к концу третьего квартала число дилерских центров GAC в стране достигло 113. Для сравнения, в конце 2025 года их насчитывалось 94. В период с июля по сентябрь сеть пополнилась 7 новыми центрами продаж и обслуживания автомобилей GAC.

Китайская марка продолжает расширять присутствие в Москве и Подмосковье, сотрудничая с крупными автомобильными холдингами и региональными партнерами. В августе 2026 года дилерские договоры были заключены с тремя компаниями: «Бизнес Кар Лосиный Остров» и «Рольф Волгоградский» начали работу в Москве, а «Автомир Балашиха» — в Московской области.

В других регионах России сеть GAC в августе расширилась благодаря группе «Восток Моторс». Новые центры этой компании откроются в Сургуте и Ноябрьске. В сентябре к дилерской сети присоединились «Гарант-Моторс» в Ижевске и «Автоцентр РУС-АВТО» в Великом Новгороде.