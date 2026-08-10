В России открыт приём заказов на компактвэн Kia Carens по цене от 2,36 млн рублей

На отечественных сайтах объявлений о продаже автомобилей появился трехрядный компактвэн Kia Carens, рассчитанный на 6 или 7 мест. Российским покупателям доступна 7-местная версия этого семейного автомобиля.

В Объединённых Арабских Эмиратах стоимость Kia Carens начинается от 83 895 дирхамов, что составляет примерно 1,88 млн рублей. На российском рынке предложенная стоимость стартует с отметки 2,36 млн рублей. Данную информацию приводит портал «Автоновости дня».

Компания из Липецка предлагает приобрести совершенно новый Kia Carens "под ключ" за 2 359 007 рублей. Точная комплектация не уточняется, однако фотографии демонстрируют автомобиль с тканевой отделкой салона, климат-контролем, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, мультимедийным комплексом с камерой заднего вида, люком на крыше, цифровым приборным щитком и 12-вольтовой розеткой с двумя USB-портами.

Вариант с более богатой комплектацией доступен во Владивостоке за 2 600 000 рублей. В данном случае салон отделан тканью и экокожей. Указанная цена уже включает утилизационный сбор, таможенные платежи, оформление электронного паспорта транспортного средства и доставку до Астрахани.

Кроме того, во Владивостоке также можно заказать ещё одну модификацию Kia Carens стоимостью 3 070 000 рублей. Однако, по комплектации этот вариант уступает остальным — здесь упрощённая передняя панель с небольшим мультимедийным экраном, отделённым от цифровой приборной панели; рулевое колесо выполнено из пластика, в оснащении отсутствуют климат-контроль и люк, а также некоторые другие опции.