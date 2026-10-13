Компактный Hyundai Bayon получил более брутальный дизайн и гибридную силовую установку

Компактные внедорожники и кроссоверы часто быстро исчезают из поля зрения, однако Bayon от Hyundai больше не намерен оставаться одним из них. Как сообщает портал Carscoops, младший брат Kona дебютировал в 2021 году. Теперь на проходящем в Париже автосалоне представили полностью обновленную версию, которая, очевидно, призвана всерьез конкурировать с Ford Puma.

Одним из ключевых инструментов для привлечения внимания к модели стал радикальный пересмотр дизайна. В 2024-го Hyundai попыталась придать оригинальному Bayon более суровый вид с помощью фейслифтинга, но заметного результата это не принесло. Новинка пошла еще дальше: ее внешность полностью изменилась в соответствии с направлением дизайна «Искусство стали». Аналогичное оформление ранее получил последний Tucson, представленный в этом году.

Фото: Carsweek.ru

Сходство между моделями заметно по дневным ходовым огням «под хоккейную клюшку», приподнятой линии капота, квадратным расширителям колесных арок и крупной надписи с названием модели на багажнике. В линейке появилась новая комплектация N Line. Она включает спортивный обвес, 18-дюймовые колеса, сдвоенные выхлопные трубы и специальные элементы интерьера N — красную строчку и металлические педали.

После такого «вливания тестостерона» Bayon выглядит значительно крупнее предшественника. В салоне также должно стать просторнее: колесная база увеличилась на 2 см и теперь составляет ровно 2,6 метра. В качестве опций доступны двойные 12,3-дюймовые экраны, парковочные камеры кругового обзора, вентилируемые сиденья и панорамная крыша.

Фото: Carsweek.ru

Модель получила цифровой ключ Hyundai Digital Key 2, с помощью которого автомобиль можно открывать и запускать со смартфона. За звук отвечает аудиосистема Bose премиум-класса. На центральной консоли установили переработанный набор физических кнопок. Климат-контроль управляется сенсором, однако пользоваться такими переключателями, судя по всему, будет непросто. Кроме того, Bayon, похоже, не получил новую ОС Hyundai Pleos.

Несмотря на более брутальную внешность, полноприводной версии у новинки нет: все Bayon оснащаются передним приводом. Базовая модификация получила 1,0-литровый четырехцилиндровый двигатель T-GDI мощностью 89 лошадиных сил. Он сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой АКПП с двойным сцеплением. Также доступна версия этого двигателя мощностью 114 л.с. с теми же вариантами трансмиссии. Разгон до сотни у новой модификации занимает 10,8 секунды против 14,1 секунды у предшественника.

Фото: Carsweek.ru

Главным нововведением стало появление полноценной гибридной версии. Она оснащается установкой 1.6 HEV мощностью до 136 л.с. и шестиступенчатой АКПП с двойным сцеплением. Степень рекуперации при торможении можно регулировать с помощью подрулевых переключателей. Гибридное оборудование сокращает свободное пространство в багажнике, однако окончательные данные о снаряженной массе и динамических характеристиках Hyundai пока не раскрывает.

У европейских дилеров Hyundai Bayon появится в начале 2027 года. В США модель поставляться не будет: там Kona сохранит статус самого маленького Hyundai.

Недавно мы писали о возвращении на российский рынок нишевой легенды Hyundai Creta, которая также получила обновленную внешность и доступную стоимость даже с учетом доставки.

Фото: Carscoops