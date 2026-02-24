Главная Новости FIA Формула 1 рассматривает вопрос о снижении мощности электродвигателя
Формула 1 обсуждает снижение мощности электродвигателей для гибридов нового поколения с целью повышения безопасности и оптимизации расхода заряда батарей.
Иннокентий Петров
24.02.2026, 16:01·2 мин
Фото: F1news.ru

Переход Формулы 1 на силовые установки нового поколения, в которых мощность между двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем делится поровну, уже привел к ряду технических вызовов.

В частности, после полного расходования заряда батареи автомобили продолжают движение исключительно на двигателе внутреннего сгорания. Это влечёт за собой значительное падение скорости, а возникающая разница в темпе между соперниками на трассе может обернуться опасными инцидентами во время гонки.

В рамках заседания Комиссии Формулы 1 активно обсуждались возможные пути решения сложившейся ситуации. Одним из предложенных вариантов стало сокращение мощности электродвигателя на 15-30%. Такая мера должна снизить скорость расходования заряда батареи.

По инициативе FIA команды уже провели ряд экспериментов на тестах в Бахрейне. В ходе испытаний максимальная мощность электродвигателя уменьшалась с 350 кВт на 50, 100 и даже 150 кВт, что эквивалентно снижению мощности на 80-200 лошадиных сил.

Такая корректировка приводит к тому, что время прохождения круга увеличивается на 1,5-2,5 секунды, а разгон с места до максимальной скорости удлиняется с 11 до 14 секунд. Однако, благодаря этим изменениям, запас заряда батареи становится достаточным для преодоления всей прямой, что позволяет минимизировать риск возникновения опасных ситуаций на трассе.

В настоящее время Комиссия Формулы 1 рассматривает этот сценарий как запасной вариант. Окончательное решение по данному вопросу планируется принять после анализа нескольких стартовых этапов сезона.

