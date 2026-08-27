Комбинезон Макса выставят на благотворительный аукцион

Гоночный комбинезон Макса Ферстаппена, в котором он участвовал в последнем Гран При Нидерландов, выставят на благотворительный аукцион.

Предмет экипировки имеет уникальный дизайн с яркими оранжевыми элементами, подчёркивающими связь с Голландией. Комбинезон подписан, помещён в рамку и дополнен сертификатом подлинности.

Победитель торгов получит приглашение на частную экскурсию по базе Red Bull Racing Campus, где Макс лично передаст ему комбинезон. Все средства, вырученные на аукционе, направят в фонд Wings for Life, который финансирует исследования в области лечения травм спинного мозга.

Лоран Мекис, руководитель команды, заявил: «После продления контракта с Максом мы с гордостью выставляем на аукцион один из его гоночных комбинезонов в пользу благотворительной организации Wings for Life.

Этот комбинезон, подписанный Максом, был разработан специально для его последней домашней гонки в Зандфорте, ведь этот Гран При покидает календарь Формулы 1.

Поскольку 100% выручки от аукциона поступит непосредственно в Wings for Life, у нас есть возможность конвертировать редкий предмет гоночной атрибутики в значимые исследования по поиску лекарства от травм спинного мозга».