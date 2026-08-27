Главная Новости Red Bull Racing Комбинезон Макса выставят на благотворительный аукцион
Новости

Комбинезон Макса выставят на благотворительный аукцион

Комбинезон Макса Ферстаппена с последнего Гран-при Нидерландов выставят на благотворительный аукцион: выручка поступит в фонд Wings for Life.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2026, 19:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Гоночный комбинезон Макса Ферстаппена, в котором он участвовал в последнем Гран При Нидерландов, выставят на благотворительный аукцион.

Предмет экипировки имеет уникальный дизайн с яркими оранжевыми элементами, подчёркивающими связь с Голландией. Комбинезон подписан, помещён в рамку и дополнен сертификатом подлинности.

Победитель торгов получит приглашение на частную экскурсию по базе Red Bull Racing Campus, где Макс лично передаст ему комбинезон. Все средства, вырученные на аукционе, направят в фонд Wings for Life, который финансирует исследования в области лечения травм спинного мозга.

Лоран Мекис, руководитель команды, заявил: «После продления контракта с Максом мы с гордостью выставляем на аукцион один из его гоночных комбинезонов в пользу благотворительной организации Wings for Life.

Этот комбинезон, подписанный Максом, был разработан специально для его последней домашней гонки в Зандфорте, ведь этот Гран При покидает календарь Формулы 1.

Поскольку 100% выручки от аукциона поступит непосредственно в Wings for Life, у нас есть возможность конвертировать редкий предмет гоночной атрибутики в значимые исследования по поиску лекарства от травм спинного мозга».

Источник

Макс Ферстаппен (614)Red Bull Racing (1016)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация