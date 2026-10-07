Команды обсуждают изменения в финансовом регламенте

В Формуле 1 обсуждают возможную корректировку финансового регламента на сезон 2027 года. Предполагается, что изменения помогут командам средней группы сократить отставание от лидеров.

Как сообщает The Race, руководитель Williams Джеймс Ваулз предлагает включить в регламент специальное положение. Оно позволит командам, не входящим в первую четвёрку, тратить больше средств, чем предусматривает бюджетное ограничение. Более конкретные предложения представят на следующем заседании Комиссии Формулы 1 в ноябре.

Ваулз объясняет свою инициативу тем, что Формула 1 постепенно превращается в чемпионат с двумя категориями участников. В первую входит четвёрка лидеров, а во вторую — все остальные команды.

По мнению руководителя Williams, нынешнее положение стало результатом преимуществ, которыми лидеры располагали до введения бюджетных ограничений. Установленный предельный размер бюджета закрепил их позиции, поэтому небольшим командам практически невозможно сократить отставание.

Чтобы предложения вступили в силу уже в следующем сезоне, их должна одобрить Комиссия Формулы 1. Для принятия изменений необходимы голоса FIA, FOM и шести из одиннадцати команд.

В числе поддержавших инициативу должна быть Williams и ещё пять коллективов. Если же изменения планируется ввести в 2028 году, достаточно поддержки со стороны FIA, FOM и четырёх команд.

По информации The Race, инициативу Джеймса Ваулза поддерживают не все команды. За неё выступают Audi, Aston Martin, Alpine и Cadillac. Haas резко возражает против изменения финансового регламента.

Американская команда не использует весь доступный бюджетный лимит и опасается, что дополнительные возможности для расходов дадут её прямым конкурентам ещё большее преимущество.

Считается, что ключевая роль в этом вопросе принадлежит Racing Bulls. Поддержка инициативы командой из Фаэнцы будет зависеть от того, удастся ли убедить руководство Red Bull в том, что изменения, очевидно выгодные Racing Bulls, но способные сыграть против Red Bull Racing, соответствуют интересам австрийского концерна в целом.

Пока ситуация остаётся неопределённой. Дальнейшее обсуждение инициативы ожидается в дни Гран При Сингапура.