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Команды Mercedes и Aston Martin провели футбольный матч

Команды Mercedes и Aston Martin провели благотворительные футбольные матчи в Брэкли: мужчины победили 3:1, а женщины уступили 1:2. Средства передали хоспису.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.09.2026, 10:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команды Mercedes и Aston Martin являются не только соперниками в Формуле 1, но и практически соседями: их базы находятся в английском графстве Нордгемптоншир, всего в 15 км друг от друга.

Противостояние между ними выходит за пределы гоночных трасс. С 2022 года Mercedes и Aston Martin проводят футбольные матчи. Очередные игры состоялись в четверг вечером на стадионе в Брэкли.

На поле поочерёдно вышли мужские и женские команды. В мужском матче победу со счётом 3 – 1 одержали представители Mercedes. Встреча женских составов завершилась успехом футболисток Aston Martin — они выиграли с перевесом в один гол, 2 – 1.

Матчи носили не только товарищеский, но и благотворительный характер. Собранные средства перечислили на счёт хосписа Helen & Douglas House.

«Это прекрасный способ собрать обе команды за пределами гоночной трассы, – прокомментировала Имоджен Тэйт, отвечающая за благотворительные программы Mercedes. – Неудивительно, что многие из нас очень любят спортивные соревнования, и нет ничего лучше, чем организовать такую встречу двух наших команд.

Надеюсь, эта традиция будет продолжаться ещё много лет. Очень важно использовать наши ресурсы, чтобы делать хорошие дела и что-то отдавать людям, и это только один из способов…»

Источник

Mercedes (881)Aston Martin (641)

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