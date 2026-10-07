Команда Williams обратилась в суд из-за исчезновения FW23

Команда Williams подала иск в Высокий суд Англии к владельцу автосервиса из-за пропажи автомобиля FW23. На этой машине в 2001 году выступали Хуан-Пабло Монтойя и Ральф Шумахер.

В 2015 году Williams передала компании Autotech Performance Ltd один из девяти изготовленных экземпляров FW23. Автомобиль должен был использоваться как экспонат в автосервисе компании. В 2021 году команда потребовала вернуть машину, но ответа не получила. Позднее Autotech Performance Ltd ликвидировали, а 22 ноября 2023 года исключили из британского реестра Companies House.

После этого Williams обратилась с иском к последнему директору и акционеру Autotech Питеру Торпу. Команда требует вернуть автомобиль либо выплатить компенсацию в размере более одного миллиона фунтов стерлингов.

Согласно позиции Williams, Торп вывез машину из автосервиса, заявив ликвидаторам, что она принадлежит ему лично. При этом он отрицал, что автомобиль был передан компании во временное пользование по соглашению 2015 года. Williams также утверждает, что после этого Торп установил контроль над машиной и продолжает ею распоряжаться.

Торп отвергает такую версию событий. Он заявил, что после инсульта, перенесённого в октябре 2018 года, у него появились проблемы с памятью, поэтому он не знает, где сейчас находится автомобиль.

Юристы Торпа утверждают, что в последний раз машина находилась на территории автосервиса 8 августа 2021 года. В тот день Торп приезжал туда для оценки активов. После этого он больше не посещал автосервис и не знает, оставалась ли машина там до декабря 2021 года.

Иск Williams уже зарегистрирован в Высоком суде Лондона, однако полноценное судебное разбирательство пока не началось.