Всё-таки возможна ли продажа команды Cadillac?

Команда Cadillac F1 может быть выставлена на продажу ещё до завершения своего дебютного сезона в Формуле 1. Об этом пишет Sportico — американское онлайн-издание, специализирующееся на спортивном бизнесе и входящее в Penske Media Corporation.

По данным издания, Марк Уолтер, владеющий командой через компанию TWG Global, рассчитывает получить за Cadillac F1 не менее $3 миллиарда. Сообщается, что интерес к предложению уже проявили семь потенциальных покупателей.

Вместе с тем в августе представитель корпорации General Motors Эдриан Аткинсон на встрече с журналистами во время Гран При Нидерландов заявил, что «TWG не рассматривает возможность продажи команды Cadillac или какой-либо другой части TWG Motorsport».

Однако вчера авторитетное агентство Bloomberg сообщило о наличии претендентов на приобретение команды, несмотря на отсутствие официальных заявлений TWG о возможной продаже. В General Motors отказались от комментариев, когда с соответствующим запросом к корпорации обратилась газета IndyStar. В TWG Motorsports на аналогичный запрос пока не ответили.

Американская пресса, рассуждая об этих слухах, отмечает, что «часть этой истории – денежный вопрос». Совокупные расходы TWG и General Motors на проект приближаются к полутора миллиардам долларов. По сведениям Sportico, по итогам сезона команда также понесёт убытки в размере около $400 миллионов.

Предполагаемая стоимость сделки — 3 миллиарда — при этом выглядит вполне реалистичной. Эксперты Sportico подсчитали, что по итогам 2025 года, когда в Формуле 1 насчитывалось десять команд, средняя стоимость каждой из них могла составить $3,42 миллиарда. Всего за 12 месяцев этот показатель вырос почти на 48%.

Уже на этой неделе в Бразилии состоится очередной этап сезона — Гран При Сан-Паулу. Представителям Cadillac F1, вероятно, предстоит ответить на немало неудобных вопросов.