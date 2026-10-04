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Команду Audi оштрафовали.

Audi оштрафовали на 30 тысяч евро за небезопасный выпуск Нико Хюлькенберга с пит-стопа на Гран-при Бахрейна: 10 тысяч — немедленный штраф, 20 тысяч — условный
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2026, 16:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Стюарды Гран При Бахрейна в Малайзии оштрафовали Audi за небезопасный выпуск Нико Хюлкенберга с пит-стопа.

После изучения инцидента выяснилось, что по завершении замены колёс на машине немецкого гонщика загорелся зелёный сигнал, разрешающий начать движение. В этот момент один из механиков всё ещё работал с передним антикрылом в зоне переднего левого колеса.

Заметив это, механик, отвечавший за сигнал светофора, сменил зелёный свет на красный. Нико Хюлкенберг мгновенно отреагировал и остановил машину, поэтому механик не пострадал.

Тем не менее стюарды квалифицировали произошедшее как небезопасный выпуск автомобиля на трассу. Команду Audi оштрафовали на 30 тысяч евро: 10 тысяч необходимо выплатить сейчас, а 20 тысяч являются отложенным штрафом и будут взысканы в случае повторения подобной ситуации в следующие 12 месяцев.

Источник

Нико Хюлкенберг (230)FIA (571)Audi (355)

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