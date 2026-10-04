Стюарды Гран При Бахрейна в Малайзии оштрафовали Audi за небезопасный выпуск Нико Хюлкенберга с пит-стопа.

После изучения инцидента выяснилось, что по завершении замены колёс на машине немецкого гонщика загорелся зелёный сигнал, разрешающий начать движение. В этот момент один из механиков всё ещё работал с передним антикрылом в зоне переднего левого колеса.

Заметив это, механик, отвечавший за сигнал светофора, сменил зелёный свет на красный. Нико Хюлкенберг мгновенно отреагировал и остановил машину, поэтому механик не пострадал.

Тем не менее стюарды квалифицировали произошедшее как небезопасный выпуск автомобиля на трассу. Команду Audi оштрафовали на 30 тысяч евро: 10 тысяч необходимо выплатить сейчас, а 20 тысяч являются отложенным штрафом и будут взысканы в случае повторения подобной ситуации в следующие 12 месяцев.