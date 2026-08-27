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Aston Martin может вновь перейти на двигатели Mercedes

Honda отстаёт от лучшего двигателя Формулы 1 на 70 л.с.: обновление в Зандфорте прибавило лишь 17 л.с., а Aston Martin может вернуться к Mercedes в 2028 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2026, 11:43·2 мин
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Фото: F1news.ru

Издание Autoracer поделилось слухами об обновлённой силовой установке Honda, которую представили в Зандфорте, а также о дальнейших планах Aston Martin.

По имеющимся данным, двигатель Honda всё ещё уступает лучшей силовой установке в пелотоне Формулы 1 примерно 70 л.с. В Зандфорте обновлённый мотор прибавил лишь 17 л.с. вместо ожидавшихся 30 л.с. При этом прирост мощности сопровождался ухудшением управляемости силовой установки.

Неназванный инженер Ferrari полагает, что при таком отставании Honda не сможет достичь уровня лидеров в 2027-м. В качестве примера он привёл саму Скудерию, которой в недавнем прошлом потребовалось два года, чтобы сократить отставание по мощности двигателя.

В то же время в Aston Martin рассчитывают на значительные изменения со стороны Honda в следующем сезоне. Ожидается, что они помогут команде выйти на конкурентоспособный уровень. Одновременно Aston Martin готовит запасной план на случай, если этого не произойдёт.

В ходе гоночного уик-энда в Зандфорте Тото Вольфф встретился с владельцем Aston Martin Лоуренсом Строллом. Как утверждается, стороны обсудили возможное возвращение Aston Martin к силовым установкам Mercedes в 2028 году.

Официальных комментариев по этому поводу ни Aston Martin, ни Mercedes не дают.

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Mercedes (854)Aston Martin (624)

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