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Комацу вскоре объявит имя нового напарника Бермана

Айо Комацу оценил пятничную тренировку Haas на Гран-при Сингапура, влияние дыма и пыли на сцепление, ситуацию с Эстебаном Оконом и состав команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.10.2026, 14:12·3 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики Haas завершили единственную пятничную тренировку на городской трассе в Сингапуре на 11-й и 13-й позициях. Оливер Берман опередил своего напарника Эстебана Окона на две с половиной десятых.

Результаты сессии прокомментировал руководитель американской команды Айо Комацу. В частности, он рассказал о качестве воздуха в городе-государстве, который загрязняют дымы от лесных пожаров в Индонезии.

Айо Комацу: «После сессии я ещё не успел расспросить гонщиков об этом, но пока всё не так плохо. Хотя ничего хорошего в этом нет, поэтому приходится максимально внимательно относиться ко всему, что связано со здоровьем. Однако сажа из воздуха оседает на асфальте, смешиваясь с пылью, что, конечно, сказывается на уровне сцепления, я в этом не сомневаюсь, а пыли и грязи на трассе ужасно много.

Главная задача, которую мы решали на тренировке – старались как можно активнее работать на трассе, и гонщики с каждым кругом пилотировали всё увереннее. Думаю, мы вполне справились, в том числе настройки машины на более-менее нормальном уровне, и нам удалось избежать неприятностей.

Жаловаться не на что, хотя, конечно, остаётся ряд областей, над которыми ещё предстоит поработать в процессе подготовки к квалификации к спринту. Если вспомнить предыдущий уик-энд в Сепанге, то там у нас были сложности в квалификации из-за очень высоких температур трассы и очень абразивного асфальта, поэтому нам не удавалось добиться эффективной работы резины.

Но в воскресенье мы показали вполне приличный темп в условиях меняющейся погоды, вот только действовали не лучшим образом. Но после неудачной гонки меньше всего хочется, чтобы между этапами был долгий перерыв – хорошо, что Гран При Сингапура проходит встык уже в этот уик-энд. Постараемся в полной мере использовать уроки, которые мы получили в Сепанге, тем более что сейчас нам предстоит борьба за очки не только в воскресенье, но и в субботнем спринте».

Ранее в Haas приняли решение не продлевать контракт с Эстебаном Оконом на следующий сезон. В интервью Sky Spots Айо Комацу спросили, отразилось ли это решение на атмосфере внутри команды.

«Мы все профессионалы, согласитесь? И то, что хорошо для команды, хорошо и для Эстебана, – ответил руководитель Haas F1. – Каждый раз, выезжая на трассу, он должен показать всему миру, насколько он быстрый, что он хороший командный игрок, что он намерен в полную силу выступать до конца сезона. Например, в дни уик-энда в Баку он отлично действовал, выполняя инструкции команды – именно это сейчас нам от него нужно.

Конечно, ему сейчас непросто, однако это никак не сказывается на наших отношениях, в которых мы стараемся придерживаться принципа максимальной прозрачности.

Что касается возможных претендентов на место в команде, то не секрет, что мы приглашали нескольких гонщиков на тесты в рамках программы TPC (тесты на машинах предыдущих лет выпуска), оценивали их, но вскоре предстоит провести ещё одно заключительное совещание, на котором будет принято решение о составе команды не следующий сезон.

Точную дату, когда это произойдёт, назвать не могу, но произойдёт уже довольно скоро».

Источник

Айо Комацу (111)Haas F1 Team (420)

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