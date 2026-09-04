Комацу объяснил, почему новый мотор достался только Берману

Руководитель Haas F1 Айо Комацу в пятницу рассказал, почему модернизированная к этапу в Монце силовая установка Ferrari досталась только Оливеру Берману.

Согласно контракту, Ferrari должна обеспечивать новыми деталями всех клиентов. Однако сейчас компонентов недостаточно: Cadillac и Haas получили лишь по одному обновлённому мотору. В Haas F1 его установили на машине Бермана.

Айо Комацу пояснил принятое решение:

«Мы учли множество факторов, в том числе большее число очков у Бермана против Окона (18 против 3).

С другой стороны, тормоза мы обновили сначала на машине Эстебана, у которого они часто блокировались. И новый гидроусилитель руля первым получил Окон, поскольку у него было больше проблем в этой области. Так что последние два обновления достались Эстебану. На этот раз очередь Олли.

В прошлый раз мы поступили иначе. Мы дождались, пока получим достаточно моторов, чтобы заменить их сразу на двух машинах. Но сейчас мы в Монце, где очень важна мощность. Было бы обидно просто оставить более мощный мотор лежать в боксах, не так ли?

Да, было бы лучше, если бы мы получили хотя бы две новых силовых установки. Но в Ferrari изо всех сил стараются выжать из двигателя как можно больше мощности, и прежде всего они хотят показать это в Монце. Но это означает, что они произвели только минимальное количество — ровно столько, чтобы соответствовать регламенту.

Я прямо сказал Окону о том, как и почему было принято такое решение. Не было смысла лукавить. Мы всегда действуем максимально прозрачно и справедливо».